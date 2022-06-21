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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706084/ضبط-3-أشخاص-لحيازتهم-مواد-مخدرة-بقصد-الاتجار-بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح وبالإشتراك مع قطاع الأمن العام،من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مطروح بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

دوت الخليج

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم ، داخل مخزن خاص بأحدهم، وبحوزتهم "عدد 56 ألف قرص لعقار الباركينول المخدر، وعدد 3828 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، وعدد 662 قرص منشط مختلفة الأنواع ، وعدد 78 كرتونة أدوية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترف إثنين من المتهمين بالإتجار فى المضبوطات والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، وأن الثالث حارس المخزن المشار إليه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.

شجار بين تجار مخدرات

لقى قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد الأشخاص عثر على جثة شقيقه في محل عمله.

ورود بلاغ

وكان مقدم البلاغ قد أوضح في إخطاره أنه لم يتمكن من الوصول لشقيقه الذي يعمل حارسًا لعقار قيد الإنشاء، فتوجه للبحث عنه في محل عمله، ليجده جثة هامدة مُسجاة بأرضية إحدى الشقق.

مسرح الجريمة

وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، و عُثر بجواها على (35 جرامًا من الهيروين، و5 جرامات من الكريستال، وميزان حساس، ومبلغ مالي).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حيث توصلوا إلى مرتكبي الواقعة، وهما شقيقان -أحدهما له معلومات جنائية- مقيمان في محافظة بني سويف ولهما محل إقامة آخر في الجيزة.

اعتراف

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما.

و أقرا باستيلائهما على هاتف وسيارة المجنى عليه، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة والمبلغ المالى، حيث اعترفا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.

حصص توريد الأقماح

وكما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (84,300) طن أقماح محلية، وعدد 6,9 طن "أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص ) بمحافظة سوهاج .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضايا بمضبوطات بلغت (61 قطعة صوتية –137 قطعة ضوئية – 237 ملصق)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة .