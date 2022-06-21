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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706081/ولي-العهد-السعودي-والرئيس-السيسي-يعقدان-لقاء-ثنائيا-وجلسة-مباحثات-موسعة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

دوت الخليج

ولي العهد السعودي والرئيس السيسي يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة

وفور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيمت لـولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وصافح ولي العهد، الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح رئيس الجمهورية المصرية أصحاب السمو والمعالي الوفد المرافق لسمو ولي العهد.

والتقطت الصور التذكارية لولي العهد و الرئيس المصري.

وعقد ولي العهد و رئيس جمهورية مصر العربية لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب الرئيس السيسي، بولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهودالمبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، و وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

فيما حضر من الجانب المصري دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان الرئاسة اللواء أحمد علي، ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزير الداخلية محمود توفيق، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفير لدى المملكة أحمد فاروق، والمتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي.