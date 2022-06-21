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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706077/الحبس-سنتين-لسيدتين-بسبب-التعدي-على-عنود-طالبة-مول-التجمع

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ سيدتين بالحبس سنتين، على خلفية اتهامهما بالتعدي على طالبة مول التجمع عنود وإصابتها بجرح غائر 71 غرزة في أنحاء متفرقة بالجسد، بعد أن نشبت مشادة كلامية منذ نحو سنة، بينها، وأخرى تدعى جنى، انتهت بالاعتذار بينهما، لكنها تجددت مرة، بسبب نظرات حادة بينهما أثناء لقائهما في نفس المول.

المشاجرة

وفي خلال المشاجرة المتجددة تعرضت عنود. م 16 عامًا، لـ الاعتداء بالضرب على يد الفتاة الأخرى، التي افتعلت معها مشكلة أدت لإصابتها بجروح خطيرة بآلات حادة، استلزمت 71 غرزة في جسدها بعدما استدعت الفتاة الأخرى والدتها وصديقاتها.

بداية الواقعة

شهدت منطقة التجمع الثالث مشادة كلامية بين فتاة تدعى "عنود" 16 عاما وصديقتها لينتهي الأمر بالاعتذار من طرف الجانبين، لكن بعد مرور عام تجدد الشجار بينهما بسبب نظرات حادة نتج عنها إصابة" عنود" بجروح قطعية متفرقة بجسدها استلزمت نحو 80 غرزة، وكانت الأخرة استدعت والدتها وصديقتها للاعتداء علة الفتاة مستخدمين أسلحة بيضاء والعصى والحجارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بالتعدي على الفتاة وهم كلا م: چني. ووالدتها وصديقتها وتدعى "سعدية".

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إنهاء تحريات المباحث، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، كما طالبت جهات التحقيق بالاستعلام علي الحالة الصحية للمجني عليها، وإعداد تقرير طبي كامل بالإصابات تمهيدا لسؤالها، كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

تخفيف حبس طبيب الكركمين لسنة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتخفيض عقوبة أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين، من الحبس سنتين، إلى الحبس سنة، وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم أحمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.

استئناف المتهم

واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

حكم أول درجة

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

إحالته للمحاكمة

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.