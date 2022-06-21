ضبط تشكيل عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات شروع أحد الاشخاص فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة وبالإشتراك مع آخر.

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ورود بلاغ

وتلقي قسم شرطة التجمع بمديرية أمن القاهرة بلاغ بضبط أحد الاشخاص حال شروعه فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم بالإشتراك مع آخر

وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبط المذكور سائق، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح أبيض مطواه.

تفاصيل المُبلغ

وبسؤال المُبلغ "طالب" مقيم بمحل البلاغ بأنه حال تواجد والدته بمحل سكنهما تلاحظ لها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل تواجد المتهم وبصحبته آخر محاولين فتح باب المنزل بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

إعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بشروعه فى إرتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب بالإشتراك مع "عاطل" مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وأقرا بإرتكابهما 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب .

وبإرشادهما تم ضبط عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص – مقيمون بالقليوبية وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مهرب هيروين في علب السجائر بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد سامي، وعضوية المستشارين أمجد إمام علي وهشام فؤاد عطية، وأمانة سر عبد العزيز مناع، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم أيمن.ي ، لاتجاره في الهيروين.

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وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ، 23 سنة، عاطل، أحرز مخدر الهيروين بغرض الاتجار، وفي السياق ذاته جاءت أقوال الرائد أحمد محمد أيمن، "معاون مباحث البدرشين"، شاهد الواقعة، أنه أثناء تمركزه في كمين أمني بطريق مصر أسيوط الزراعي، أبصر المتهم قائد دراجة بخارية معاكسا للطريق، وبدون لوحات معدنية.

فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علب سجائر تحوي احدى عشر لفافة لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة من أجل الإتجار فيها.