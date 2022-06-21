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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706072/رئيس-لجنة-حقوق-الإنسان-بمجلس-النواب-نواجه-المغالطات-والاكاذيب-ضد-الدولة-المصرية-و-مؤسساتها
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، " أن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بالخارج و يتم استخدامها ضد مؤسسات الدولة المصرية و اضاف " هذه المغالطات تروج لشائعات غير حقيقية ".
دوت الخليج
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: نواجه المغالطات والاكاذيب ضد الدولة المصرية و مؤسساتها
و قال محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس الشيوخ " صورة مصر في الاعلام الغربي لا تعكس الواقع رغم بذل جهود كثيرة لنقل الواضع و اضاف مسلم " هناك استهداف واضح لدى البعض و هناك من يبالغ و هناك من لا يتبع القواعد المهنية السليمة و تابع " وهم مهنية البعض سقط لان هناك جرائم مهنية تم ارتكابها من البعض .
و قال مسلم ان هناك من حصل على تمويل لنشر الاكاذيب و الترويج لها و هناك عناصر اخوانية تحرك الامور بشكل خفي بالخارج احيانا، مضيفا " كما ان تقارير بعض المنظمات مثل هيومان رايتس ووتش و العفو الدولية غير مهنية و مستفزة و لا تخضع للمعايير المهنية و تابع " المواجهة هى الحل من خلال كشف الحقائق ".
و قالت شيماء عبد الاله عضو الهيئة الوطنية للصحافة، المواجهة مهمة و لا يجب الصمت تجاه الشائعات و الأكاذيب من خلال الرد عليها عبر الوسائل المختلفة.
و قال رئيس تحرير اليوم السابع اكرم القصاص، ان المشكلة التي تواجهنا هي الشائعات الرمادية التي تستهدف توصيل المواطنين لحالة من عدم اليقين، مضيفا” ان البعض يرفض نشر الحقائق و ان بعض المنظمات الممولة من الخارج تنشر ايضا الاكاذيب .
و قال القصاص، اننا نواجه دعاية سلبية في ملف السياحة ايضا من خلال التقاط بعض الصور و اثارة الجدل حولها و تصدير الدعاية السلبية. و قال طلعت اسماعيل مدير تحرير الشروق " لا شك ان مصر مستهدفة عبر تمرير الاكاذيب و الشائعات موضحا انه من الصعوبة التصدي لكل هذه المنصات التي تمرر المعلومات المغلوطة و اضاف ان نشر الوعي هو الحل .
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