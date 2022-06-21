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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706071/شكاوى-النواب-توافق-على-مقترح-النائب-هشام-حسين-بإنشاء-مشروع-سكني-بمنطقة-الباويطي-في-الواحات

وتوصي بسرعة إنجاز الإجراءات..

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائي هشام حسين، بشأن إنشاء مشروع إسكان اجتماعي في منطقة الباويطى بالواحات – محافظة الجيزة.

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إنشاء مشروع سكني بمنطقة الباويطي في الواحات

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، وبحضور المهندس تيسير عبد الفتاح، رئيس مدينة الجيزة، المشرف على الأحياء، بضرورة الإسراع في استكمال إنهاء الإجراءات عن طريق محافظة الجيزة، وكذلك عقد اجتماع تنسيقي بحضور النائب مقدم الطلب الأسبوع المقبل لتنظيم زيارة على أرض الواقع.

وأكد المهندس تيسير عبد الفتاح، أن المحافظة بالفعل تسعى من أجل عمل هذا المشروع، وهناك أماكن محددة للتنفيذ، لافتا إلى وجود خطاب من أملاك محافظة الجيزة، وفي انتظار الموافقات للانتهاء من إنشاء عدد من الوحدات.

من جانبه أكد الدكتور هشام حسين، مقدم الطلب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، أن الواحات تعاني من حجم إهمال غير متصور، بسبب عدم وجود كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي وغيرها، فضلا عن عدم الاهتمام بتقنين الأراضي.

ووجه النائب سؤالا بشأن حصول المحافظة على المحافظة على موافقات من الجهات المعنية بإنشاء ٤٠٠ منزل في بداية ٢٠٢٢، ليرد المهندس تيسير عبد الفتاح بأنه يتم التواصل مع الجهات المعنية من أجل إتمام باقي الموافقات.

وأشار هشام حسين، إلى أن هناك ١٥ فدان من الممكن أن يتم استغلالها لعمل عدد آخر من المنازل لتحقيق مطالب أهالي الواحات، مطالبا محافظة الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.