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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706080/مفكر-استراتيجي-زيارة-ولي-العهد-العسودي-جاءت-للتنسيق-مع-مصر-قبل-زيارة-بايدن-للمنطقة

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة اليوم، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقىة العربية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاءه بقادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري والأردني والعراقي، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك تنسيق وتوفيق عربي حول الموضوعات المقرر طرحها خلال تلك المفاوضات.

دوت الخليج

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن زيارة جو بداين سوف تشهد التنسيق حول موقف النفط والغاز في دول الخليجي ومصر، وهو الهدف الرئيسي من زيارة بادين للمنطقة، حيث يريد أن يطمئن أن النفط والغاز سيتم توريده إلى أوروبا، حتى لا تتعرض أوروبا في الشتاء لأزمة، وذلك مع وقف توريد النفط الروسي إلى أوروبا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وتابع: كما ستشهد القمة الأمريكية الخليجية الإيراني، وهل سنصل إلى اتفاق بشأن التوقيع النووي أم لا، إضافة إلى القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب.

وتابع: "لو تحدثنا عن موضوع الغاز، نرى أن الرئيس السيسي استقبل رئيس شركة شيفيرون، حيث بدأت أمريكيا تلقي بظلالها لالستثمار والتنقيب عن الغاز في مصر، لأنها تعلم حجم احتياطي الغاز في السواحل المصرية".

وأردف أن التنسيق العسكري بين مصر والسعودية كان أحد أهم الملفات التي شهدتها العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن، مصر والسعودية يمحلان مهمة تأمين البحر الأحمر، لذلك نرى أن الفترة الماضية قامت مصر بعمل تدريبات مشتركة مع السعودية.

وأشار إلى الدول العربية سوف تطرح أزمة اليمن خلال زيارة جو بايدن، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد للدول العربية، خاصة وأنها أصبحت بؤرة للإرهاب، وتهديد للسعودية والإمارات، والدول العربية أتوقع أن تطلب من جو بايدن المساعدة في هذا الملف وطلب إدراج جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية.

وودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ختام زيارته لمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل، اليوم بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية. كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك ولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع السعودية

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، استقبل مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمطار القاهرة، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة ولي العهد السعودي لمصر والأردن وتركيا؛ بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز التواصل والتعاون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة في كافة المجالات.

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية

وتشهد الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.