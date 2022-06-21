أحمد أبو هشيمة: ياسمين صبري محترمة جدًا

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الحديث عن انفصاله من الفنانة ياسمين صبري والذي حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، والذي أحدث حالة من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية إعلان كل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري انفصالهما، وسط حالة من الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن أسباب الانفصال بين كلا الطرفين، خاصة أنهما بدو في سعادة كبيرة خلال صورهما التي شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال فترة زواجهما.

وقال أبو هشيمة، خلال حواره مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، إنه يرفض الحديث نهائيا عن حياته الشخصية في وسائل الإعلام، وأن هذه هي فلسفته في الحياة أن حياته الشخصية خط أحمر، ولا يفضل الحديث عنها مطلقا، مضيفا: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري".

أحمد أبو هشيمة: حياتي الشخصية خط أحمر ولا أحد له دخل بها

وتابع: "ياسمين صبري إنسانة محترمة جدا، وحياتنا الشخصية لا أحد له دخل بها، وإنهاء العلاقة بشكل راقي من خلال الطرفين أمر طبيعي أن يحدث وهذا هو الصحيح".

وعقب رجل الأعمال المصري على التقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الطلاق وما حصلت عليه ياسمين صبري منه وغيرها من الأخبار التي أثارت الجدل وقتها قائلا إنه لن يستطيع الخروج للرد على كل خبر يُقال عنه، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود ملايين التعليقات حول الأمر، "وانا مش محتاج أرد على حد أو اوضح حاجة".