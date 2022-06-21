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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706061/رجل-الأعمال-أحمد-أبو-هشيمة--أنا-راجل-غلبان

يرى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم في طريقه لكارثة بيئية، و كان هو سباق في قصة الطاقة المتجددة والطاقة الذكية، من خلال عمل منظومة الحديد ومصانعها من خلال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، وهو كان أحد أسباب نجاحه.

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال حوار مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج أنه يجهز لمشروع في الوقت الحالي بالتعاون مع شركة إماراتية من أجل تصنيع دراجات بخارية لـ "الدليفري" صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة النظيفة إلى جانب أنها ذكية، موضحا أن القيادة السياسية في مصر توجه دائما بضرورة العمل بالطاقات الصديقة للبيئة.

أبو هشيمة: مصر بها فرص استثمارية مميزة

وتابع أن الأمن الغذائي أيضا يعد من أهم الملفات في الوقت الحالي خاصة بعد مرور بأزمة فيروس كورونا إلى جانب أزمة روسيا وأوكرانيا، فضلا عن مجالي التعليم والصحة والذي يرغب في الدخول فيهم أيضا، وسيعلن عن عدد من المشاريع الخاصة به في تلك المجالات قريبا.

وشدد على أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في الوقت الحالي، ورجال الأعمال في العالم يعلمون أن الفرص الاستثمارية الحقيقية قليلة ولكن الآن مصر تمتلك ذلك، خاصة في ظل التحفيزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من خلال التسهيلات التي تقدمها سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.

وأكد على أن مصر فيها فرص وطلب للاستثمار بشكل واضح، "مستحيل أن استثمر برا مصر وانا شايف بلدي محتاجاني سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الوطنية، وأنا مريت بتجربة صعبة في مصر وقدرت أحقق مكاسب كويسة".

أحمد أبو هشيمة يدعو المستثمرين بضرورة استغلال الفرص الاستثمارية في مصر

ودعا رجل الأعمال، كل المستثمرين وخاصة العرب زيارة مصر واستغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في الوقت الحالي.

وعن قيمة ثروة أحمد أبو هشيمة عقب قائلا: "أنا معرفش معايا كام أنا بستثمر كل جنيه من بداياتي، وأنا راجل مغرم بالنجاح وعمري ما حسبتها معايا كام، بحسب كام مجال دخلته وعملت فيه إيه، وحققت نجاحات ولا لا، أنا رجل غلبان".