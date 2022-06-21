الرئيس السيسي يودع ولى العهد السعودى فى ختام زيارته لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:28 مساءً - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في ختام زيارته لمصر، وفقا لما بثته قناة إكسترا نيوز.

وفى وقت سابق شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصرى، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.