الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح كورونا



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:28 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا فى الوقت الحالى، وتابعت: الدراسات التى أجريت اثبتت مأمونية وفاعلية اللقاح للحوامل.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف