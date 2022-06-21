الأرصاد تكشف عن المناطق التى تشهد أطول نهار وأقصر ليل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد فى بيانها، اليوم الثلاثاء، أن نصف الكرة الشمالى أطول نهار وأقصر ليل معلنا عن أول يوم فى فصل الصيف الذى سوف يستمر معانا لمدة 3 أشهر .

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا "المسمى بالانقلاب الصيفى حيث أطول نهار فى السنة" فى نصف الكرة الشمالى، وفى نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا "المسمى بالانقلاب الشتوى حيث أطول ليل فى السنة" فى نصف الكرة الجنوبى.