عاجل - السيسى يودع ولى العهد السعودى فى ختام زيارته لمصر

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً فى بلده الثانى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار فى تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك وولى العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتى تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفى هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات "المصرية - السعودية" فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضى قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.