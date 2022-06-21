وزير الزراعة: زيارة ولى العهد السعودى لمصر لها أثر إيجابى بكافة المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر سيكون لها أثر إيجابى قوى فى المجالات المشتركة بين البلدين كافة.





وأشار القصير، فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى قوة العلاقات السعودية المصرية، خاصةً ما شهدته فى الفترة الأخيرة من زخم وتعاون غير مسبوقين، بدعم وتوجيه وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك فى جميع المجالات، خاصةً القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، والصادرات الزراعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأمن الغذائى بما يحقق مصلحة الشعبيين الشقيقين.

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