عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل الأمير محمد بن سلمان ويشيد بتطور العلاقات

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً فى بلده الثانى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار فى تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك وولى العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتى تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفى هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقات المصرية السعودية فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ فى معدل التبادل التجارى وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضى قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل السعودى، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتى تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجى الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن، موضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التى تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.

كما أكد ولى العهد السعودى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدى لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادى والاستثمارى، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة فى ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدى للمخاطر التى تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، حيث شدد الرئيس فى هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصرى ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.





وتوافق الجانبان على اهمية القمة المرتقبة التى سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.