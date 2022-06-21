محافظ أسيوط: حملات النظافة تأتى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد، بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة فى هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن عمليات النظافة والتجميل التى تتم بمراكز وقرى المحافظة تأتى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة. وفى هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز البدارى وديروط والقوصية والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقًا لمطالب واحتياجات المواطنين.

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