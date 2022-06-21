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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706069/طاقة-النواب-تناقش-تضرر-أهالي-مدينة-كفرالشيخ-لوجود-محول-كهربائي-في-منتصف-طريق-إبراهيم-المغازي

ناقشت لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن تضرر ساكني مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ من وجود محول كهربائي في منتصف طريق إبراهيم المغازي والذى تم تعديله مؤخراً ليصبح اتجاهًا واحدًا.

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تضرر أهالي مدينة كفر الشيخ لوجود محول كهربائي في منتصف طريق إبراهيم المغازي

طالب الادارة المحلية بازالة المحول حتي لا يمون عائق مروري يتم دراسية خلال اسبوعي ، اذا لم يجد هناك حل فني سيتتم عودة الطريق باتجاه وحد مرة اخري.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممُثلة في وزارة التعـــــاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القــــاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُمــوقع بتاريخ 28 / 3 / 2022.

حيث رأت اللجنة أن تلك الشروط جاءت ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية للأنفاق من الالتزام بسداد أقساط القرض وفوائده، وأن التيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض، والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة من تاريخ صرف كل شريحة، و فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، فائدة متندى لا يتعدى ۱,۰۹۸ %، كل هذه التيسيرات تجعل هذا القرض قرضا حسنا تتعاظم فيه نسبة المنح لتصل وسعر إلى نحو ۹۲۲۷%.