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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706065/زراعة-البرلمان-تناقش-طلب-النائب-مجدي-ملك-بشأن-المغالاة-في-تقدير-حق-الانتفاع-على-أراضي-المنتفعين-بالإصلاح-الزراعي

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك بشأن المغالاة في تقدير حق الانتفاع على أراضي المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي ودون مراعاة البعد الاجتماعي.

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المغالاة في تقدير حق الانتفاع على أراضي المنتفعين بالإصلاح الزراعي

وقد وافقت وزارة الزراعة، ممثلة فى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، على طلب النائب مجدى ملك، باعفاء المنتفعين، بالإضافة الاستصلاح الزراعى، الملتزمين بسداد حق الدولة، عن أى غرامات باثر رجعى، وتم إلغاء قرار اللجنة التى طلبت منهم سداد مبالغ بأثر رجعى من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢، وأبدى رئيس الهيئة استعداده لتسهيل جراءات الشراء لكل المنتفعين بما يحقق استقرارهم، مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام المصرى لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.