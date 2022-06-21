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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706064/مصرع- شاب-حاول-التدخل-لإنقاذ-شقيقه-بالمنيب

شهدت منطقة المنيب محافظة الجيزة مصرع شاب بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بالبطن، من مجموعة من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء "سِنَج وسيوف"، بسبب تدخله للدفاع عن شقيقه أثناء مشاجرة مع المتهمين.

دوت الخليج

تفاصيل مقتل شاب المنيب

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنيب، إشارة من مستشفى القصر العيني، تفيد باستقباله جثة أحد الأشخاص توفي قبل وصول المستشفى، ووجود شبهة جنائية في وفاته.

وكشفت التحريات الأمنية، في واقعة مقتل شاب المنيب، أن المجني عليه يدعي يحيى في العقد الثاني من العمر، يعمل بمغسلة بمنطقة المنيب بالجيزة، وشقيقه يعمل سائق سيارة ميكروباص، اعتقد المجني عليه، وقوع مشاجرة بين شقيقه ومجموعة من الأشخاص، فحاول التدخل لإنقاذ شقيقه، لكنه تلقى عدة طعنات إثر ذلك، أدت إلى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.

نقلة إلي المشرحة

و انتقلت على الفور قوة أمنية إلى المستشفى، وبمناظرة الجثمان تبين أن شاب في العشرينات من العمر، يدعى يحي 22 سنة، مصاب بطعنات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على المجني عليه، والوقوف على الأسباب الحقيقة للوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على باقي المتهمين وجاري أتخاذ الاجراءات القانونية والبحث عن باقي المتهمين والمتابعة.

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ورود بلاغ

وكان مقدم البلاغ قد أوضح في إخطاره أنه لم يتمكن من الوصول لشقيقه الذي يعمل حارسًا لعقار قيد الإنشاء، فتوجه للبحث عنه في محل عمله، ليجده جثة هامدة مُسجاة بأرضية إحدى الشقق.

مسرح الجريمة

وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، و عُثر بجواها على (35 جرامًا من الهيروين، و5 جرامات من الكريستال، وميزان حساس، ومبلغ مالي).

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حيث توصلوا إلى مرتكبي الواقعة، وهما شقيقان -أحدهما له معلومات جنائية- مقيمان في محافظة بني سويف ولهما محل إقامة آخر في الجيزة.

أعتراف

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما.

و أقرا باستيلائهما على هاتف وسيارة المجنى عليه، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة والمبلغ المالى، حيث اعترفا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.