بمشاركة عمرو القطامي..طاقة النواب تفتح ملف التأخر في قراءة عداد الكهرباء تخفيفا عن المواطنين

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706063/بمشاركة-عمرو-القطاميطاقة-النواب-تفتح-ملف-التأخر-في-قراءة-عداد-الكهرباء-تخفيفا-عن-المواطنين

ناقشت لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، الطلب المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن التأخر في قراءة عداد الكهرباء مما يؤدى إلى الدخول في شرائح أعلى وبالتالي يثقل على كاهل المواطن مالياً.

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طاقة النواب تفتح ملف التأخر في قراءة عداد الكهرباء تخفيفا عن المواطنين

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن تضرر ساكني مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ من وجود محول كهربائي في منتصف طريق إبراهيم المغازي والذى تم تعديله مؤخراً ليصبح اتجاهًا واحدًا.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مجهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ويهدف التعديل الرابع على الإتفاقية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة ( 41 ) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/٢٠١٥.