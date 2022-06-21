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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706062/السوبرانو-أميرة-سليم-حفل-موكب-المومياوات-أهم-إنجازاتي-وأهتم-بإحياء-التراث-المصري-بأوروبا-حوار

تألقت بـ أنشودة إيزيس وكانت مفاجأة حفل موكب المومياوات حتى ردد الكثيرين كلمات الأنشودة رغم قلة هذا اللون الغنائي من مصر.

وهي السوبرانو العالمية أميرة سليم، تنتمي لعائلة فنية من الدرجة الأولى فوالدتها هي مارسيلا متى ووالدها الفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم لقت شهرة واسعة في أوروبا وفرنسا بالأخص ونوستالجيا أحدث أعمالها التي تعيد بها التراث المصري من أعمال سيد درويش.

التقى موقع دوت الخليج مع السوبرانو أميرة سليم التي تحدثت عن أحدث أعمالها ومفاجآت وكواليس تكشفها لأول مرة عن حفل موكب المومياوات.

وإليكم نص تصريحاتها في السطور التالية:

نوستالجيا أغنية لـ سيد درويش وتجمعني بوالدتي

فخورة بتقديم “نوستالجيا” في أوروبا وفرنسا لإحياء التراث المصري بالخارج

محظوظة بنشأتي الفنية فوالدتي هي مارسيلا متى وووالدي التشكيلي أحمد فؤاد سليم

بحب شادية وفتحية أحب وشايفة إنها اتظلمت كثيرًا بالوسط الفني

غنيت في أوروبا ومصر لكن الغناء في بلدي له طعم مختلف





نحتاج لتسليط الضوء والدعم للموسيقى الكلاسيكية في مصر

مشاركتي في حفل موكب المومياوات أهم إنجازاتي

بغني لغات مختلفة ياباني وإنجليزي وفرنسي ولم أجد صعوبة في غناء أنشودة إيزيس

أنشودة إيزيس استغرقت مني ليلة واحدة لحفظها

أنا مع التنوع في الوسط الغنائي وضد سيطرة نوع معين مثل المهرجانات

أصبح لدى المصريين وعي كبير بالموسيقى الكلاسيكية عن زمان ولذلك أركز خلال الفترة المقبلة في أعمالي على التقرب من الجمهور تقديم أغاني وموسيقى قريبة منهم يشعرون بها

الدولة تدعم الموسيقى الكلاسيكية من خلال دار الأوبرا والحفلات والمعاهد الموسيقية المختلفة والتي تشمل مواهب عديدة







أهتم قبل تقديمي أي حفل أو عمل غنائي على الهدوء والنوم الجيد والراحة وذلك للحفاظ على أحبالي الصوتية مع تجنبي أي أطعمة حارة

التراث المصري له قيمته وقدسيته وسيد درويش من العظماء وعبقري وأعتز بشغله ولا يصح أن نعيدها الأغاني القديمة كما هي فالتجديد يجعلنا نكتشف أشياء جديدة



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