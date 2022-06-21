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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706059/الكرملين-لا-نعرف-مكان-المرتزقة-الأمريكيين-الذي-تم-الامساك-بهم-فى-أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأنه لا يعرف مكان الأمريكين الذي تم الأمساك بهما وهم يقاتلان فى صفوف القوات الأوكرانية، موضحا انهما من المرتزقة ومن ثم فأنه من المحتمل أن يصدر حكم الإعدام ضدهم فى الأراضي المنشقة المدعومة من روسيا.

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ويشار إلى أن هذين الأمريكين هما ألكسندرا دروك وأندي هوين وأصبحوا فى عداد المفقودين خلال هذا الشهر وهما يقاتلان مع الصفوف الأوكرانية بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية.

ويذكر أن بعد الإعلان عن فقدانهم قامت وسائل الأعلام الروسية ببث مقابلات مع الأثنين موضحا أن القوات الأنفصالية المدعومة من روسيا القت القبض عليهما.

توقعات بوجود الأمريكيين فى دونيتسك

وافادت وكالة "انترفاكس" للأنباء نقلا عن مصدر لم يكشف عن هويته بأن الرجلين هم موجدون فى منطقة دونيتسك الواقعة فى شرق أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن:" روسيا لا تستبعد أن يتم اصدار حكم الإعدام ضد الأمريكيين فى حال تم اصدار الحكم فى الأراضي التي يسيطر عليها الأنفصاليون" المدعومين من روسيا.

وأضاف بيسكوف :" نحن نتحدث عن اثنين من المرتزقة قام بتهديد حياة جنود جيشنا لافتا إلى انه ليس جنود جيشنا فحسب وأنما جنود قوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ".