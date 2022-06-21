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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706058/ثروث-سويلم-التزام-الجماهير-فى-مباراة-القمة-سيترتب-عليه-زيادة-عددهم-في-الفترة-القادمة

أكد ثروث سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أن الالتزام الجماهيري فى مباراة القمة بين الأهلي والزملك سيترتب عليه زيادة عددهم في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وقال ثروث سويلم :الكرة في ملعب الجماهير الأمن حريص على إمتلاء ستاد القاهرة أو أي ملعب على نهايته بالجماهير ما رأيناه في الفترة الأخيرة أن الجمهور ملتزم هذا يترتب عليه مضاعفة عدد الجماهير

وتابع:" الموسم القادم سيكون سقف الجمهور مفتوح أرى أن هناك شكلا مثاليا إن شاء الله لا توجد أزمة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمد فتحي وعمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف.