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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706057/جامعة-المنصورة-تنظم-تأبين-للطالبة-نيرة-أشرف-بمشاركة-وحدة-مناهضة-العنف-ضد-المرأة

دوت الخليج

وتم التأبين بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة برئاسة الدكتورة سماح السعيد وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ووضع المشاركين فى التأبين الورود بمكان الحادث الذي شهد مقتلها، فيما رفع بعضهن صورة للطالبة وهي ترتدي الملابس البيضاء وسط حالة من الحزن بين زميلاتها المشاركين.

تشييع جثمان نيرة طالبة جامعة المنصورة المحلة الكبري

وشيع المئات من أهالي وأقارب وجيران طالبة جامعة المنصورة "نيرة"، جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسها مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك وسط انهيار وبكاء وحزن شديد لأسرة وأقارب وزملاء الطالبة، من مسجد الروضة بمنطقة الشعبية، إلى مقابر العائلة بالمدينة. وكان الجثمان قد تحرك من مستشفى المنصورة لدفنه بمسقط رأسها بإحدى قرى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وقد رافقه عدد من أهل الطالبة وأبناء بلدتها إلى مقابر بلدتهم، وانتهت أعمال التشريح، التي أثبتت وجود إصابة طعنية بمنطقة الصدر، ما نتج عنه تهتك بالرئة اليسري، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وكانت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهدت جريمة بشعة، صباح اليوم الاثنين، بطعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكنوا الإمساك به، أمام بوابة كلية الأداب بالمنصورة.