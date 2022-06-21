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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706056/ثقافة-النواب-تؤيد-طلب-البياضي-للحفاظ-على-بركة-الملك-فاروق-التاريخية

ناقشت لجنة الثقافة و الآثار والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، السؤال البرلماني المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن بشأن تجريف «بركة الملك فاروق» بدهشور.

دوت الخليج

"ثقافة النواب": تؤيد طلب البياضي للحفاظ على بركة الملك فاروق التاريخية

وقال النائب في سؤاله : «وصلت لنا عدة شكاوى من سكان منطقة دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مرفقة بصور تدعم هذه الشكاوى، حيث توجد بركة مائية كبيرة بمدينة دهشور على مساحة تقدر بـ200 فدان، بجوار أحد استراحات الملك فاروق، والتي كانت مكانا مميزا بتواجد الطيور والبط مما يمثل فرصة رائعة لهواة الصيد والتنزه بالتواجد في ذلك الموقع في معظم شهور العام»، وهذه المنطقة ملاصقة لهرم دهشور الأثري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدلًا من أن تهتم الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة بهذا الموقع، وتسهم في تطويره وإعداده ليكون متنزه جاذب للسياحة، كما يستمتع به أهالي المنطقة حاليًا في الأعياد والإجازات، نفاجأ بوجود معدات لتجريف الأرض الزراعية المحيطة بهذه البركة، ويتخوف البعض من محاولات تنقيب غير مشروع عن الآثار في هذه المنطقة نظرًا لكونها قريبة للغاية من هرم دهشور مما يثير هذا التخوف.

وقررت اللجنة بعد مناقشة ممثلي الحكومة، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، لسرعة تشكيل لجنة من وزارات البيئة و الآثار و الري؛ والقوات المسلحة، لدراسة إمكانية إعادة البحيرة لشكلها التاريخي القديم و دراسة إمكانية تسجيلها كمحمية طبيعية أو إدراجها ضمن الآثار للحفاظ على هويتها و على المنطقة الأثرية الملاصقة لها.