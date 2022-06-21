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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706054/كشف-ملابسات-مقتل-مواطن-على-يد-زوجته-بالمرج

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمرج، على يد زوجته ، وألقي القبض على المتهمين وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج

ورود بلاغ

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، بوصول شاب متأثرا بإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووفاته أثناء إسعافه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية مخصصة وبالمعاينة والفحص تبين العثورعلى جثة شاب يدعى علي.ع.ا، 38 سنة، مصاب بسحجات وكدمات في الوجه وباقي أجزاء الجسم.

تفاصل الحادث

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفى وزوجته، وتطورت إلى اعتداء الزوجة بالاعتداء على المتوفي بالضرب بالأيدي، وقد تمكنت الاجهزة الأمنية المخصصة عقب تقنين الإجراءات من ضبط الزوجة.

وبمواجهتها بما أسفرت عن هذه التحريات أيدتها وأضافت بأن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب، فما كان منها إلا الدفاع عن نفسها وقامت بتسديد عده ضربات له بالأيدي، فسقط على الأرض مغشيا عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عايزها تشتغل كوافيره.. وقطع جسمها وودنها بالسكينة

قال حامد عزت والدة الزوجة رنين الذي قام زوجها بالتعدي عليها وقطع أذنها وطعنها قرابة 20 طعنة متفرقة في جسدها، بأن سبب المشكلة بينها وبين زوجها هى رفضها النزول للعمل داخل محل الكوافير الخاص بها الذي أغلقته، أو النزول للعمل في محل أخر، مما جعله التشاجر معها.

تفاصيل الواقعة

وأضاف حامد خلال بث مباشر معه لـ دوت الخليج أن نجلته لديها طفل يبلغ عمره سنة وشهرين وحامل في االشهر السابع، ولا تستطيع العمل بهذا الشكل وإهمال بيتها، وأن زوجها هددها بالتعدي علي نجله وزوجته في حالة إصرارها على الرفض، وقبل الواقعة بيوم حدثت تلك المشكلة ذهب المتهم إلى منزل جدت زوجته رنين لمحاولة التعدى عليهم بعد سرقة مفتاح الشقة منهم لكنه لم يجدهم هناك.

مشاكل قبل يوم الحادث

وفور علم الأب حامد عزت ذلك توجه مباشرة لمنزل نجلته واصطحب خال المتهم ووالدته، وطلب مفتاح الشقة منه والذي أخذه وأصر على اصطحاب نجلته لمنزله وترك منزل الزوجية حتى يعود الزوج لرشده ومنع التعدي عليها، ولكن والدة المتهم وخاله رفضوا ذلك وتركها ولكنه اشترط على تبيت بالمنزل معها زوجة خال المتهم ووالدته وشقيقته لحمايتها في حالة حدوث ذلك.