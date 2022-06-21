رئيس تحرير  دوت الخليج بـ«مناقشات حقوق إنسان النواب»: إتاحة المعلومات ضرورة مهمة للإعلام المحلى من أجل عودة تأثيره«صور»

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بشأن التعاون فى الرد على الأكاذيب التى تروج ضد مصر

04:47 م - الثلاثاء 21 يونيو 2022

توجه الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، بالشكر والتقدير للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان وكافة أعضاء اللجنة على دعوته للمشاركة فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع ممثلى الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء تحرير الصحف لبحث أوجه التعاون بشأن الرد على الأكاذيب التى تروج ضد الدولة المصرية من الخارج، مؤكدًا على أن اللجنة برئاسة رضوان تقوم بدورها الفعال بشأن التوعية بملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة والتى تغيرت مفاهيمها كثيرًا فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج

جاء ذلك بمشاركة الكاتبة الصحفية شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفى طلعت إسماعيل مدير تحرير الشروق، وعدد من ممثلى رجال الصحافة المصرية، مشيرا إلى أنه قبل أن يكون رئيسا لتحرير موقع دوت الخليج فهو صحفى فى الأساس مهموم بوطنة ومهموم أيضا بالحصوص على المعلومة لمواجهة أى شائعة يتم تروجيها، وبالتالى حتى يتم ردع كل الشائعات لابد أن يكون هناك دورا فعالا للدولة فى توفير المعلومات.

ولفت الكاتب الصحفى عمرو الديب إلى أن توفير المعلومة يردع كل الشائعات ومؤسسات الدولة ومسئوليها لابد أن يكونوا مدركين لذلك، خاصة أن عدم الإتاحة يعرقل العمل ويفتح الباب أمام الشائعات بجانب أن المستشار الإعلامى أصبحت مهمته ليست الأفضل خاصة أنها أصبحت إرسال بيانات صحفية لوسائل الإعلام مفرغة من أى معلومات حاسمة،وبالتالى يتم ترك الأمر لساحة السوشيل ميديا الذى أصبح الشعب المصرى كله متواجد عليها ومن ثم تكون عرضه للصفحات الوهمية التى تروج معلومات خاطئة.

رئيس تحرير دوت الخليج بـ«مناقشات حقوق إنسان النواب»: إتاحة المعلومات ضرورة مهمة للإعلام المحلى من أجل عودة تأثيره

وأكد أيضا بان الدولة المصرية ومؤسساتها وتحديدا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحاول بقدر الإمكان تنظيم العملية الإعلامية وفق القانون لمنع التناولات الغير منضبطة إعلاميا، ولكن لابد أن نكون مدركين بأن الإعلام المحلس لن يكون مؤثر خارجيا إلا بتوفير المعلومات اللازمة خاصة أن الإعلام المحلسى أصبح يتم قيادته من خلال السوشيل ميديا ومن أجل العودة للتأثير لابد أن نكون أمام إتاحة المعلومة لوسائل الإعلام .