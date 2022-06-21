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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706049/التنسيقية-تهنئ-عمرو-عاطف-لحصوله-علي-ماجستير-إدارة-الأعمال

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عاطف، عضو التنسيقية عن حزب العدل، لحصوله علي ماجيستير إدارة الأعمال من كلية التجارة بجامعة طنطا.

«التنسيقية» تهنئ عمرو عاطف لحصوله علي ماجستير إدارة الأعمال

دوت الخليج

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له دوام النجاح في المستويات كافة.

ومن المقرر أن تعقد التنسيقية، فى الـ 8 مساء اليوم، صالونا ثقافيا حواريا ضمن فاعليات حملة سوا هانعدي بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بحضور وزير الزراعة السيد القصير. ويدير الحوار الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون كل من النائب اكمل نجاتي،وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد السباعي،أمين سر لجنة الزراعة والري، اعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من ناحية أخري أبدي النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022. وتساءل "درويش"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء : " نريد أن نعرف مدي إنسحاب هذه الاتفاقية علي حجم القروض السابقة؟ وهل تحمل الدولة المصرية أعباء جديدة أم لا ؟".

وقال: " لابد للحكومة الحديث بشفافية كبيرة داخل مجلس النواب حول سياسية الاقتراض لإزالة التخوفات من نواب الشعب حول هذا الأمر".