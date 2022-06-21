البرلمان ينتصر للفلاح مجددًا.. ويواصل دعمه لقواتنا المسلحة.. و الأعضاء يوافقون على إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية والأكاديمة المصرية بشكل نهائي

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706020/البرلمان-ينتصر-للفلاح-مجددا-ويواصل-دعمه-لقواتنا-المسلحة-و-الأعضاء-يوافقون-على-إنشاء-الكلية-العسكرية-التكنولوجية-والأكاديمة-المصرية-بشكل-نهائي

تمضي الدولة المصرية، قدما نحو تنفيذ خطتها الرامية "خطة ورؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، ومنها تنمية وتطوير خريجي الكليات العسكرية لمواكبة التطورات العالمية.

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الموافقة نهائيا علي مشروعي قانوني الكلية العسكرية التكنولوجية والأكاديمة المصرية

وتحقيقا لذلك، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا علي مشروعي قانوني الأكاديمية العسكرية و إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، من أجل الارتقاء بالمحتوى التعليمي وتطوير مجال التعليم التكنولوجي، فضلا عن منح الخريجين من الضباط التأهيل العلمي والتقني مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التخصصات المتعلقة بعمل القوات المسلحة؛ لحماية البلاد من أي أخطار تهدد أمنها واستقرارها.

وخلال المناقشات، أشاد النواب بما تقوم به القوات المسلحة من جهود حثيثة، وأن كل ماتقدمه القوات المسلحة يحظى بتأييد القاعة ونوابها، مؤكدين أن القوات المسلحة تواكب التطورات العالمية في التطور التكنولوجي وتسعى لأن تكون ضمن أقوي الجيوش علي العالم باعتبار أن الجيش القوي يزيد من قيمة الدولة وسط العالم، ولا أحد يستطيع الاقتراب منه.

البرلمان يقر نهائيا الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد

الجلسة العامة شهدت أيضا، الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023، و كذلك الموافقة على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحاقات الموازنات، وأيضا الموافقة نهائيا على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 22/23.

الموافقة النهائية على مد وقف ضريبة الأطيان لمدة عام مع أحقية الحكومة للمد عام أخر

وفي ضوء حرص البرلمان، علي تخفيف العبء عن الفلاح المصري وتشجيعه علي زيادة الإنتاج، وافق المجلس نهائيا علي مد وقف ضريبة الأطيان لمدة عام مع أحقية الحكومة للمد عام أخر، وذلك بعدما شهدت الجلسات الماضية رفض من جانب عدد من الأعضاء بأن يكون المد لمدة عام فقط، حيث طالبوا بأن تكون أكثر من ذلك؛ الأمر الذي استجاب له رئيس المجلس، ودعا إلي إعادة دراسة مشروع القانون من جديد، من أجل المد لمدة عام مع أحقية رئيس الوزراء بمدة عام أخر.

ممثل الأغلبية : سنظل ندافع عن الفلاح المصرى

وخلال الجلسة، أكد النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، أن خوف النواب من عدم المد غير مبرر لأن البرلمان ومجلس الوزراء يدافعون عن الفلاح ويشجعونه علي زيادة الإنتاج ولاسيما في ظل أزمة الغذاء العالمية.

تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن

وفي إطار دعم منظومة العدالة، وافق مجلس النواب، نهائيا على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

مشروع القانون يحقق جاء لسرعة الفصل في القضايا، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

و شهدت الجلسة، الموافقة علي 4 اتفاقيات، جاءت كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022

-أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

- أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (195) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

- أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.

واقعة مقتل فتاة المنصورة على يد أحد زملائها

وخلال المناقشات تناولت النائبة مها عبد الناصر، واقعة مقتل فتاة المنصورة أمس على يد أحد زملائها، قائلة: "مصر كلها صحيت امبارح على حادثة فظيعة بسبب شخص تعدى على حياة "نيرة"، والمشكلة الأكبر التنمر وكم الإساءة عليها على السوشيال ميديا وحتى من بعض رجال يتحدثون باسم الدين والدين منهم برئ".

وأكدت أن المرأة حصلت على الكثير من الحقوق والتمكين السياسى، إلا أن الواقع "حاجة ثانية"، قائلة: لتعزيز المساواة يجب أن يوجه جزء كبير من قيمة الاتفاق للتوعية، لاسيما ونحن نخوض معركة وعي، ولابد أن يكون هناك برامج مخصصة للتوعية في هذا الإطار، وتعامل المرأة في ظل الأماكن بصورة أفضل من ذلك.

وتقدمت النائبة بخالص التعازي لأسرة فتاة المنصورة "نيرة" والشعب المصرى على الواقعة المحزنة من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: القضية في أيد أمينة وهي القضاء، الذي نكن له كل التقدير والاحترام، مشيرا إلى أن الدستور نص عى الفصل بين السلطات، وعقب الموافقات أعلن المجلس رفع أعمال الجلسات حتى 3يوليو 2022.