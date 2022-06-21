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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706053/قطاع-الأعمال-18-مليار-جنيه-حجم-تعاقدات-الشركات-التابعة-في-حياة-كريمة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال للعام المالي 2020/2021، وذلك بتحقيق صافي ربح مجمع للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 51%، وإيرادات نشاط بقيمة 15.3 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه في عام 2020 و12.9 مليار جنيه في عام 2019.

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300 مليار جنيه حجم الاستثمارت الجارية

وقد تضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، عرضًا للخطة الاستراتيجية لشركات الإسكان التابعة حتى عام 2030 لتنفيذ مشروعات كبرى منها هليوبارك ونيوهليوبوليس (شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير)، وتطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى (شركة النصر للإسكان والتعمير)، ومشروع الأرض الواقعة بجوار المحكمة الدستورية (شركة المعادي للتنمية والتعمير) بخلاف عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليار جنيه، وبحجم عوائد لهذه الشركات تتراوح بين 150 إلى 180 مليار جنيه، وذلك من خلال التنمية الذاتية والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعربي.

18 مليار جنيه حجم تعاقدات الشركات التابعة في "حياة كريمة"

أما فيما يخص شركات المقاولات، فيجري تنفيذ خطة لمضاعفة حجم نشاطها خلال الخمس سنوات المقبلة، ويتمثل ذلك في الحصول على حجم تعاقدات خلال العام الجاري في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يصل إلى 18 مليار جنيه، كما يجري تدبير تمويل مالي لهذه الشركات لتمكينها من إنجاز المشروعات الجارية، حيث تم دعم هذه الشركات خلال العام المالي السابق بقيمة 1150 مليون جنيه لتمكينها من إتمام المشروعات المتعثرة.

وقد نجحت جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة في الحصول على مشروعات خارجية بقيمة 500 مليون دولار في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا.

خطة متكاملة لتطوير شركة جنوب الوادي للتنمية تتضمن استصلاح 16000 فدان

كما يجري تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شركة جنوب الوادي للتنمية، تتضمن استصلاح 16000 فدان، تم استصلاح وزراعة 4300 فدان منها وجاري استصلاح وزراعة 4250 فدان، فضلا عن تحديث شبكات الري وستصل المساحات المزروعة بواسطة الشركة إلى 14500 فدان في أكتوبر 2022 مقارنة بـ75 فدان في أكتوبر 2020، وتشغيل المجزر الآلي بطاقة 45 رأس / ساعة، والمساهمة بحصة 10% في الشركة المصرية السودانية والتعاقد معها على ذبح 30 ألف رأس ماشية في مجزر توشكى خلال العام الحالي، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات أخرى مثل مشروع تربية للمواشي باستثمارات 100 مليون جنيه بالشراكة مع أحد المستثمرين، ودراسة إنشاء مشروعات مكملة مثل مصنع كمبوست وتشفية وتعبئة اللحوم وغيرها.