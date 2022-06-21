عبدُ العظيمِ يتفقدُ امتحاناتِ ثانوية البعوث الإسلامية بالقاهرة

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706051/عبد-العظيم-يتفقد-امتحانات-ثانوية-البعوث-الإسلامية-بالقاهرة

تفقد الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، لجانَ الشهادة الثانوية بمعهدي البعوث "بنين وبنات" بالقاهرة.

دوت الخليج

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وتابع عبدالعظيم، الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وأكد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة باللجان بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

وأشاد عبدالعظيم، بمستوى أداء اللجان الذي تميز بالهدوء والاستقرار، ولاحظ رضا الطلاب والطالبات عن امتحان اليوم.

وبدأت المناطق الأزهرية، صباح اليوم، استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، التي اعتمدت الأربعاء الماضي.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، 15 يوما لتلقي الطعون على نيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، مقابل 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.