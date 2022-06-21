انت الان تتابع تفاصيل خبر توفير حرم للجان والتهوية والإضاءة.. وزير التعليم يستجيب لشكاوي مجلس الأمناء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /706050/توفير-حرم-للجان-والتهوية-والإضاءة-وزير-التعليم-يستجيب-لشكاوي-مجلس-الأمناء

أكد عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لكل الشكاوي التي وردت إلى المجلس عبر أرقام الواتس آب المخصصة لتلقي الشكاوي وذلك لتلافى أى سلبيات، بهدف توفير الهدوء المناسب لطلابنا خلال امتحانات الثانوية العامة، فى ظل التعاون الوثيق بين الوزارة والمجلس .

وأضاف علام أن غرفة عمليات مجلس الأمناء تلقت عددا من الشكاوي خلال اليومين الأول والثاني للامتحانات ، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم ، التى تحركت فورا لتلافيها ، خاصة فى توفير التهوية والمراوح والإضاءة المناسبة داخل بعض اللجان فى عدد من المحافظات.

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وقال مجلس الأمناء، انه لاحظ تكدس بعض أولياء الأمور أمام بعض اللجان الامتحانية فى عدد من المحافظات ومنها البحيرة، وهو ما يعيق حركة دخول وخروج الطلاب ، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحل المشكلة والتنبيه على مسئولى الأمن الإدارى أمام كل اللجان، إضافة إلى ضرورة توفير حرم للجنة الامتحانية، وإبلاغ أولياء الأمور بالتواجد بعيدا عنه.

وأوضح علام أن امتحانات اليوم الثانى فى الاقتصاد والاحصاء ، سارت بشكل جيد ، لتنتهى اختبارات المواد خارج المجموع ، ويستعد أبنائنا الطلاب لامتحانات المواد الأساسية، الأحد المقبل.

ولفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن غرفة عمليات المجلس فى تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم ، لحل أى مشاكل بشكل فورى سواء للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

انطلقت أمس الاثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث الامتحانات تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.