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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706013/عمرو-دورش-نائب-التنسيقية-يطالب-الحكومة-بـالشفافية-حول-سياسة-الاقتراض

أبدي النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

دوت الخليج

عمرو دورش" نائب التنسيقية" يطالب الحكومة بـ"الشفافية" حول سياسة الاقتراض

وتساءل "درويش"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء : " نريد أن نعرف مدي إنسحاب هذه الاتفاقية علي حجم القروض السابقة؟ وهل تحمل الدولة المصرية أعباء جديدة أم لا ؟".

وقال: " لابد للحكومة الحديث بشفافية كبيرة داخل مجلس النواب حول سياسية الاقتراض لإزالة التخوفات من نواب الشعب حول هذا الأمر".

ومن المقرر أن تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الساعة ٨ مساءا، صالونا ثقافيا حواريا ضمن فاعليات حملة سوا هانعدي بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

يدير الحوار الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون كل من النائب اكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي ، اعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.