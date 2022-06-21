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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706012/شيخ-الأزهر-يضاعف-المنحة-الشهرية-لمستحقي-بيت-الزكاة-والصدقات

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، مضاعفة المنحة الشهرية التي تقدم للمستحقين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

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وأوضح بيت الزكاة، أنه بموجب القرار يحصل المستفيدين خلال شهر يوليو على ضعف المنحة الشهرية التي يقدمها، ويبدأ صرفها من خلال مكاتب البريد بكافة أنحاء الجمهورية بدءا من ٢ يوليو المقبل.

ويأتي القرار في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساندة الأسر الأكثر احتياجا من مستحقي الزكاة والصدقات ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم

ويستفيد من برنامج بيت الزكاة والصدقات للدعم النقدي حوالي نصف مليون شخص من مستحقي الزكاة والصدقات موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويتم تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري وفقا للقواعد والضوابط المحددة من قبل البيت.

شيخ الأزهر يضاعف المنحة الشهرية لمستحقي بيت الزكاة والصدقات

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية من خلال عدد من المشروعات منها الدعم النقدي للأسر الفقيرة، وكفالة الأيتام، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وبناء بيوت الأسر الفقيرة، وإغاثة من تعرضوا للكوارث، وتوصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل الفقراء.