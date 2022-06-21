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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706011/قطاع-المعاهد-الأزهرية-يطلق-خدمة-لاستخراج-شهادات-الثانوية-حتى-2018

أطلقت الإدارةُ المركزيةُ للامتحاناتِ بقطاعِ المعاهدِ الأزهريةِ، خدمةً تيسيريةً جديدة لاستخراجِ الشهاداتِ الثانوية حتى عام ٢٠١٨م من دواوينِ المناطق.

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وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، إن الخدمة تأتي تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمود الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد.

وتابع عبدالعظيم:"شعارُنا خدمةُ أبناءِ الأزهرِ الشريفِ، والتيسيرُ عليهم"، مشيرا إلى أنه العمل جار على قدم وساق؛ لاستكمال باقي السنوات المتبقية؛ تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم وخريجي الأزهر".

وبدأت المناطق الأزهرية، صباح اليوم، استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، التي اعتمدت الأربعاء الماضي.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، 15 يوما لتلقي الطعون على نيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، مقابل 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

"امتحانات الأزهر" تطلق خدمة لاستخراج شهادات الثانوية حتى 2018

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.