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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706010/إلزام-أحمد-عز-بدفع-٥٠-ألف-جنيه-شهريا-نفقة-لطفليه-من-زينة

قضت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه شهريا نفقة لطفليه من الفنانة زينة.

وقال معتز الدكر، محامي الفنان زينة، إنه طالب بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة.

فيما طالب دفاع الفنان أحمد عز بتخفيض قيمة النفقة.

دوت الخليج

الحكم على 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية

دوت الخليج

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عُمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر،تستعمل في الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

٢٧ أغسطس.. الحكم على 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية

وأسندت لهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.