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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706009/ضبط-محفظ-قرآن-اعتدى-حنسيا-على-طفلة-في-الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط شاب حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إمام وخطيب"متطوعا" لقيامه بهتك عرض طفلة ذهبت إليه لحفظ القرآن الكريم مما تسبب في إصابتها بنزيف ونقلها الى المستشفي.

دوت الخليج

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أحد الأشخاص بقرية كوم الديربي التابعة للمركز يتهم أحد الأشخاص المقيمين بالقرية ويعمل إمام وخطيب متطوعا ومحفظ للقرآن بالقرية بهتك عرض نجلتة القاصر وتدعي"شمس"،12عاما، والتعدي عليها جنسيا مما أدي الى إصابتها بنزيف حاد ونقلها الى المستشفى.

بلاغ الأب

وقال الأب في بلاغه، إن المتهم يقوم بتحفيظ القرآن وأرسل نجلته لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنية إلا أن بعد اسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة نجلته من آلام حادة وإنباته بقيام المحفظ بالتعدي عليها.

القبض على المتهم

كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم ويدعى"محمد.ا.م.ح"،34عاما،حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إمام وخطيب متطوع محفظا للقرآن الكريم بالقرية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه باستدراج الطفلة داخل غرفة وهتك عرضها مما تسبب فى إحداث إصابتها.

النيابة العامة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة والتي تباشر تحقيقاتها مع المتهم، فيما جري تحويل المجني عليها للطب الشرعي لتحديد مابها من إصابات.