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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706008/الرئيس-السيسي-يستقبل-محمد-بن-سلمان-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بقصر الاتحادية، وذلك على هامش زيارته للقاهرة التي تستغرق يومين.

دوت الخليج

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، استقبل مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمطار القاهرة، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة ولي العهد السعودي لمصر والأردن وتركيا؛ بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز التواصل والتعاون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة في كافة المجالات.

الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان بقصر الاتحادية

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.