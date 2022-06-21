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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706007/مصرع-شخصين-غرقا-في-حادث-انقلاب-تروسيكل-بترعة-المحمودية-بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما غرقا في ترعة، إثر انقلاب سيارة تروسيكل في ترعة المحمودية أمام كوبري قرية زرقون البحرية بمحافظة البحيرة، وتم استدعاء فريق الإنقاذ النهري وعدد 2 سيارة إسعاف.

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيره إخطار بشأن بوقوع حادث انقلاب سيارة تروسكل فى ترعة المحمودية أمام كوبرى قرية زرقون البحرية وتم استدعاء فريق الانقاذ النهرى وعدد 2 سيارة إسعاف.

الانتقال والفحص

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع شخصين وتم انتشال جثة "أيمن.ع.ع" 41 عام، ومقيم بقرية الشوكة مركز دمنهور، والطفل "أدم.م.ش " 6سنوات مقيم بالشوكة مركز دمنهور، وتم وضع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى لحين معاينة النيابة العامة وجارى المتابعة.

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والتوابل منتهية الصلاحية

شنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة، بتشكيل حملات من مفتشي مكتب مراقبة الأغذية بمركزي كوم حمادة وشبراخيت.

وأسفرت عن ضبط كمية من المواد الغذائية مختلفة الأصناف داخل أحد محلات البقالة والعطارة معروضة للبيع وجميعها منتهية الصلاحية عبارة عن ( ١٢.٥ كيلو شيكولاتة بيضاء وسادة - حلوى شعرية ألوان بوزن ١٤ كيلو - ١٠ عبوات قهوة تركي زنة العبوة ٢٠٠ جرام - ٥٠ قطعة مكعب مرق بنكهة لحم البقر زنة القطعة ٧٢ جرام - ٦ عبوات مربى تين زنة ٣.٦ كجم جرام - عبوة طحينة زنة ٣٢٥ جرام - جردل صوص زنة ٤ كيلو - ٥ جرادل مرقة اللحم وتتبيلة الشاورما وتوابل بطعم اللحمة وتتبيلة البرجر زنة ١٢.٥ كجم منتهية الصلاحية ).

ضبط ٤ شكائر سوداني مجهول المصدر

كما تم ضبط ٤ شكائر سوداني بدون أي بيانات مجهول المصدر وتظهر عليه علامات التلف والعفن بإجمالي وزن ١٠٠ كجم. و١٠ كيلو زبدة صفراء بدون أي بيانات مجهولة المصدر و٣ أكياس توابل كمون ناعم بإجمالي وزن ١٥٠ كجم لا يوجد عليها أي بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر ضبط وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض منها ومطابقته للمواصفات، وكذا إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.