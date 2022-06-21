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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706005/بذراع-معلق-أنغام-في-حفل-عائلي-بعقد-قران-شقيقها

دوت الخليج ينشر صور الاحتفال بعقد قران شقيق أنغام

عقد قران شقيق أنغام

ظهرت الفنانة أنغام بجانب أسرتها في احتفال عائلي بالمنزل مع شقيقها وأبنائها في عقد قران شقيقها خالد الذي أقيم أمس الاثنين.

وأثار ظهور أنغام ضجة وجدلا كبيرًا حيث ظهرت بوزن زائد وذراع معلق في حامل طبي بسبب العملية التي أجرتها منذ أسابيع.

وفي سياق آخر، تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد لها يوم الجمعة المقبل الموافق له 24 يونيو الجاري.

حفل أنغام

وسيقام حفل أنغام الجديد على مسرح الأرينا في الكويت ومن المقرر أن يشارك بالغناء في الحفل مطرف المطرف، وسيتم فتح حجز التذاكر غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءا.

وكانت حددت الجهة المنتجة لحفل أنغام في الكويت أسعار التذاكر التي تأتي ضمن 7 فئات بين التذكرة البلاتينيوم وسعرها 1850 جنيهًا والتذكرة الذهبية بمبلغ 1550 جنيهًا أما التذكرة الفضية المميزة فسعرها 1250 جنيهًا.

ويأتي مبلغ 850 جنيهًا للتذكرة البرونزية المميزة، ونفس المبلغ للتذكرة الفضية العادية ويبلغ سعر تذكرة البرونز العادية 700 جنيه، وتتضمن شروط الحفل فتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساءًا، وتذكرة كاملة لمن هم فوق 12 عاما وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 12 سنة، بجانب الدخول بالملابس الرسمية.

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وانتهت المطربة أنغام مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت آخر أغانيها "لوحة باهتة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، والتوزيع لـ طارق مدكور.

ويشار أن المطربة المصرية أنغام عادت للتعاون من جديد مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله في أغنيتها الجديدة بعدما تعاونت معه في مطلع عام 2019 من خلال ألبومها الذي يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية بعنوان "يا ريتك فاهمني".