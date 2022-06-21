انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد انتقاله لـ بايرن ميونخ.. ماذا قدم ماني مع ليفربول؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706004/بعد-انتقاله-لـ-بايرن-ميونخ-ماذا-قدم-ماني-مع-ليفربول

أصبحت تفاصيل صغيرة، تفصل نادي بايرن ميونخ الألماني، عن إعلان التعاقد بشكل رسمي مع ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد 3 مواسم، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الريدز هذا الموسم.

ووصل ماني صباح اليوم، إلى ألمانيا لخضوعه للكشف الطبي، وبعدها سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد الفريق البافاري مع أسد التيرانجا لمدة 3 مواسم، في صفقة كلفت خزينة النادي الألماني 35 مليون يورو.

ويعد ماني، واحداً من الأسماء التي أثرت بشكل كبير مع ليفربول أثناء الـ 6 مواسم التي قضاهم مع الفريق الإنجليزي، فقد تعاقد الريدز مع السنغالي عام 2016، قادماً من صفوف نادي ساوثهامبتون، وبعدها انطلق ماني مع ليفربول وقدم مواسماً وأرقاماً مميزة مع الفريق الانجليزي.

شارك ماني بشكل إجمالي مع ليفربول في 269 مباراة، سجل خلالهما 120 مباراة، حيث سجل 90 هدفاً في 190 مباراة خاضهم مع الريدز في الدوري الإنجليزي، كما ساهم في حصد الفريق للعديد من الألقاب أثناء فترة تواجده مع النادي.

فقد حصد اللاعب رفقة ليفربول 6 بطولات، أهمها بطولتي الدوري الإنجليزي عام 2020، والتي حققها الفريق بعد غياب استمر 30 عام، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية، وبطولتي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة، اللتان جاءوا على حساب فريق تشيلسي بركلات الترجيح خلال هذا الموسم.

تجديد تعاقد صلاح

وفي سياق آخر، وكانت قد قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.