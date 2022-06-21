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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706003/النائب-اللواء-طارق-نصير-خطة-قومية-لحقوق-الإنسان-لتكون-وثيقة-مرجعية

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، في اجتماع لجنه حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية وهو الاجتماع الذي خصص، لمناقشة التقرير الوطنى الأول الخاص بحقوق الإنسان والمقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

دوت الخليج

النائب اللواء طارق نصير: خطة قومية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة مرجعية

قال اللواء طارق نصير ان الجمهورية الموريتانية تحرص على الارتقاء بملف حقوق الإنسان لتحقيق المبادئ والأهداف التي يتطلع لتحقيقها الميثاق العربي لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان تسعى الي تعزيز الجهود بين الدول العربية لحماية حقوق الإنسان من خلال عمل دؤوب من أجل الارتقاء بهذا المفهوم وممارسته والعمل على مجابهة الأمور المسيسة للقضايا التي تطلق باسم حقوق الإنسان التي تتبناها جهات خارجية ترغب في زعزعة استقرار الدول بناء على تدخلات خارجية هدفها عدم استقلال ماهية حقوق الإنسان.

وأكد ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، نحن كبرلمان عربي نرغب في إعداد برامج ممنهجة برعاية القائمين على تنفيذ خطة حماية حقوق الإنسان من خلال التكامل بين المؤسسات كأنة سياسة او تجمع يدشن مع الحكومات المختلفة والبرلمانات في الدول بغرفتيها، مطالبا بسرعة انضمام الدول العربية الي التكامل في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها والَتعاون مع لجنة الميثاق على المستوى الحكومي والبرلماني.

ووجة نصير الشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية على الدعم الكبير التي تقدمة في مجال حقوق الإنسان َوالتقرير المقدم على مائدة اللجنة، مثمنا ألجهود التي تبذلها الدول العربية لتنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية التي ستصدرها اللجنة مع وضع خطة قومية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة مرجعية