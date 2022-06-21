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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706002/بعد-موافقة-البرلمان-نهائيا-اعرف-اختصاصات-الكلية-العسكرية-التكنولوجية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

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حددت المادة الثانية من مشروع القانون، عدة اختصاصات للكلية العسكرية التكنولوجية، جاءت كالتالي:

أ . تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية .

ب توفير تعليم علمي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية | وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية .

ج . منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا | لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية .

د . إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلى الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة .

هـ . الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفني | التكنولوجي بها .

و . الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى .

ز . الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي .

ح . إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية ، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية ، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة .

ط. أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.

تنظيم وإدارة الكلية العسكرية التكنولوجية

مادة ( 3 ) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية :

ا . المجلس الأعلى للكلية ب مجلس الكلية .

ج . مدير الكلية .

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية وتحديد واختصاصاتهما قرار ويختص المجلس الأعلى للكلية بوضع سياسات العمل داخل الكلية ، وله على الأخص :

- تحديد أقسام الكلية ، تحديد مناهج الدراسة وتطويرها .

- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والمالية للكلية .

ويصدر وزير الدفاع قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ، وتحديد اختصاصاته الآخر

كما يصدر بتشكيل مجلس الكلية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع .