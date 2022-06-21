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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706001/قبل-زيارة-بايدن-اجتماع-عسكري-أمريكي--اسرائيلى-رفيع-المستوي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلى، افيخاي أدرعى، عبر صفحته الرسمية على تويتر :" بدأ اليوم الثلاثاء أجتماع عمل استراتيجي عملياتي بمشاركة ضباط من الجيش الإسرائيلي برتبة لواء وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة فى الجيش الأمريكي من القيادة المركزية للجيش الأمريكي ( CENTCOM) وجرى الأجتماع فى قاعدة دايان "جليلوت" العسكرية".

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