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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /705999/نصيحة-وتحذير-نائب-وزير-التعليم-يوجه-تنبيهات-مهمة-للطلاب-بشأن-امتحانات-الثانوية-العامة

دوت الخليج

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية في ثانى أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، الامتحان في مادتي "الاقتصاد" و"الإحصاء"، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.

نصيحة لطلاب الثانوية العامة

وشدد الدكتور رضا حجازى على الطلاب بضرورة الإجابة في البابل شيت، موجهًا بنقل الطلاب لكود الاختبار الموجود في أسفل ورقة الأسئلة على ورقة البابل شيت وتأكد الملاحظين من ذلك، كما وجه الطلاب بتظليل الإجابة في البابل شيث ويمكنه عمل علامة (×) عليها عند اختيار إجابة بديلة وتظليلها.

تنبيه لرؤوساء امتحانات الثانوية العامة

ووجه رؤساء اللجان بأخذ إقرار عدم وجود موانع قانونية حتى الدرجة الرابعة على جميع المنتدبين داخل لجنة السير، وعدم وجود أقارب لهم في اللجان، وعدم الإستعانة بعمال الخدمات من المدارس الخاصة، وعدم وجود أختام على البابل شيت، وعدم السماح بخروج الطلاب إلا في الربع ساعة الأخيرة من الامتحان وضرورة التأكد من حصول طلاب الدمج على الامتحانات الخاصة بهم.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش في امتحان مادة الاقتصاد بمحافظة أسوان، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المضبوطة.

كما تم رصد عدد (3) حالات غش في امتحان مادة الإحصاء الحالة الأولى بمحافظة (سوهاج) لحيازته ساعة يد إلكترونية ونشر أحد أجزاء الامتحان، أما الحالتين الثانية والثالثة بمحافظتى (الجيزة، والغربية) باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الساعة وأجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة حدوث (4) حالات إغماء للطالبات (م.س.أ) بإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان، و(س.ع.م) بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، و(م.ا.ع) بإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، و(أ.هـ.م) بإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

كما تم نقل الأستاذ (أ. ع. ف) مراقب بمدرسة الجمهورية بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية لمستشفى بسيون المركزى؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.