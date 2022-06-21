انت الان تتابع خبر. ما لا تعرفوا عن الجامعات الأهلية في مصر .. هام لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن تفاصيل الجامعات الأهلية في مصر، والتي تعمل على خلق كوادر قادرة على المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، وتكون أهم المعلومات عن تلك الجامعات على النحو التالي:

أهم المعلومات عن الجامعات الأهلية في مصر:

شروط القبول في الجامعة، حصول الطالب المتقدم على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها.

اجتياز اختبارات الإلكترونية التي تعقدها الجامعة، والحصول على مجموع يناسب الكليات.

تقديم صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الثانوية العامة.

وبالنسبة لجامعة الجلالة، تضم 15 مجال للدراسة، و50 تخصص مختلف، ما بين الطب، الفنون، الانتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، علوم هندسة الحاسب، العلوم، العمارة، التمريض، وتعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمد.

أما بالنسبة لجامعة الملك سلمان، تهدف للريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة على مستوى دولي، وتضم 16 كلية ومنها الطب، الأسنان، العلوم الصيدلية، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية وغيرها من الكليات الأخرى.