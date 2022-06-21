انت الان تتابع خبر ما حكم الحب قبل الزواج .. دار الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من الأشخاص وتضمن ما حكم الحب قبل الزواج، حيث قال الدكتور أحمد ممدوحـ أمين الفتوى، وقال بإن الحب ليس حرام لأنه مشاعر ليس للإنسان دخل فيها.

الإفتاء تجيب على حكم الحب قبل الزواج:

حيث إن الانفعالات تحدث في النفس، ولا يحاسب الله عليها الإنسان، فلا يحاسب الإنسان أنه أحب، ولا يحاسبه أيضا أنه كره، والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان على آثارها، حسب تصريحات أمين عام الفتوى بدار الإفتاء.

وأضاف بأن من يحب ويذهب إلى منزل الفتاة للزواج منها، يجب تشجيعه على ذلك، وأنصح كل شخص لو أحب شخصا آخر ألا يفعل شيئا يغضب الله، حيث إن المشكلة في التصرفات التي تغضب الله سبحانه وتعالى، والتي يفعلها البعض تحت مسمى الحب.

وأوضح بأن ديننا يدعو إلى الحب بكل معاني السمو والرقي والصفاء والنقاء والتقوى، وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كشف بأن الحب هو سراج القلوب وهو الذي يجمع بين النفوس.