القوي العاملة : صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:28 مساءً - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان،إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، بصرف 33 منحة مولود جديد ، و14 منحة زواج ، و14 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل 7 عمليات جراحية كبري وصغري لـ 7 عمال ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 5601 عاملاً مسجلاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 5 ملايين و 782 ألف جنيه .

وأضاف الوزير أن المديرية قامت بتعيين 3962 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 13 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 1632 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2325 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 264 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 233 محضر سلامة و 77 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 73 قياس ميداني ومراجعتها لـ 31 منشأة ، وعقد ندوة توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 765 منشأة، وأسفر عن تحرير 151 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشأتين مخالفتين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف عبد الهادي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 88 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 169 تفويض ووكالة لشركات بها 232 فرصة عمل .

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 5 تراخيص ، واستخراج ترخيص الأجنبي لأول مرة ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.