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القوي العاملة : صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 03:28 مساءً - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان،إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، بصرف 33 منحة مولود جديد ، و14 منحة زواج ، و14 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل 7 عمليات جراحية كبري وصغري لـ 7 عمال ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 5601 عاملاً مسجلاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 5 ملايين و 782 ألف جنيه .

وأضاف الوزير أن المديرية قامت بتعيين 3962 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 13 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 1632 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2325 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 264 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 233 محضر سلامة و 77 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 73 قياس ميداني ومراجعتها لـ 31 منشأة ، وعقد ندوة توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 765 منشأة، وأسفر عن تحرير 151 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشأتين مخالفتين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف عبد الهادي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 88 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 169 تفويض ووكالة لشركات بها 232 فرصة عمل .

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 5 تراخيص ، واستخراج ترخيص الأجنبي لأول مرة ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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