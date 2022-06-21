مصر والسعودية توقعان اتفاقية البرنامج التنفيذى للتعاون الإعلامى

جدة - نرمين السيد - وقع الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والإعلام السعودى، اتفاقية البرنامج التنفيذى للتعاون الثنائى الإعلامى بين مصر والمملكة العربية السعودية فى مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والإنتاج الدرامى والإعلام الرقمى.





تمت مراسم التوقيع خلال اجتماع اللجنة المصرية - السعودية المشتركة التى شهدت توقيع اتفاقيات بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين وحضرها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب السعودى وزيرا التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى بالإضافة إلى ممثلى أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك فى المجال الإعلامى من خلال الاستفادة من برامج التدريب وورش العمل التى تقام فى البلدين وتبادل الخبرات فى هذا المجال، كذلك تكليف ممثلين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الإعلام السعودية بالتواصل بهدف تعزيز وتكثيف المواكبة الإعلامية لأبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والمناسبات التى يشهدها البلدين فى أبرز وسائل الإعلام المصرية والسعودية وإيجاد الآلية المناسبة لتبادل المحتوى "المكتوب والمرئى" بشكل سريع وجودة عالية.

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بينهما فى مجال الزيارات المتبادلة، خصوصا فى تغطيات موسم الحج، وكذلك العمل على تعزيز التعاون بينهما فى مجال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامى، من خلال تبادل الخبرات والرؤى بين الإعلام فى البلدين من خلال خطوات ملموسة للوصول للمصلحة المشتركة، وتطوير التعاون الإعلامى وتسويق ما يحدث فى الدولتين من إنجازات على أرض الواقع والتطور الكبير الذى تشهده مصر والسعودية.

كذلك زيادة التعاون بين البلدين فى مجال الإعلام الرقمى، وبحث سبل التعاون وتنسيق المواقف فى التعامل مع الشركات الإعلامية الكبرى، وتشكيل لجنة لبحث القضايا الإعلامية المشتركة بين البلدين.

كما يهدف البروتوكول إلى بحث فرص التعاون فى مجال الإنتاج الإعلامى المشترك، والاتفاق على عمل بث دورى لحلقات أبرز البرامج الحوارية المصرية من المملكة العربية السعودية بمشاركة مسؤولين مصريين وسعوديين للحديث عن الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتنفيذ مشروعات إعلامية مشتركة على أرض الواقع يكون العاملين فيها من البلدين.

كذلك التعاون فى مجال الرصد الإعلامى للشائعات التى تروج ضد البلدين ومواجهتها، وتعزيز المحتوى الإعلامى على شبكة الإنترنت، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الإعلامية، كما يتم وضع أجندة إعلامية للتسويق الإعلامى للوجهات والمواقع السياحية فى البلدين، وكذلك تعزيز التعاون فى مجال الإعلام الرقمى والاستفادة من خبرات البلدين فى مجال الإعلام الجديد.

وقال الدكتور ماجد القصبى، إن البيروتوكول يستهدف التواصل المستمر بين الإعلام فى البلدين ليرتقى إلى مستوى العلاقات طيبة التى تربط الزعماء والشعبين وتجسد العلاقات التاريخية.

وأوضح كرم جبر، أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الإعلام السعودية كبيرة لتفعيل البروتوكول، حيث تمتلك الدولتان أكبر منظومة إعلامية، وبتعاونهما تحدث طفرة كبيرة فى الإعلام العربى برمته.