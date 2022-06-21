عاجل.. مراسم استقبال رسمية لولى عهد السعودية بقصر الاتحادية (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - وأجريت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بقصر الاتحادية، كما تم عزف السلام الوطنى لمصر والسعودية.
ووصل الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، إلى مطار القاهرة وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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